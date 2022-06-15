Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Kimlik tartışması’na tepki

#Ömer Çelik #MYK#Kimlik Tartışması
‘Kimlik tartışması’na tepki

AK Parti MYK dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin özetle şu mesajları verdi:

“(Kadıköy’deki yürüyüşte DBP’li vekilin polise yumruk atması) Siz terör örgütüne propaganda yaptırmak için sürekli etkinlik düzenleyeceksiniz, güvenlik güçlerine karşı da saldırıda bulunacaksınız. O milletvekilinin dokunulmazlığıyla ilgili karar Meclis’e geldiği zaman AK Parti kaldırılması yönünde oy kullanacaktır.

(Pençe-Kilit Operasyonları) Türkiye ne zaman terörle mücadelede yeni bir adıma geçse müttefiklerimizden ‘endişeliyiz’ diye bir açıklama geliyor. Terör örgütüne karşı, ‘Endişeliyiz’ yerine ‘Arkasındayız, tebrik ediyoruz’ denmesi lazımdı.

(Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı) Cumhurbaşkanımız adayın kendisi olduğunu ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu’nun da partisinden gelen davranışlar, helalleşme hesaplaşma arasında gidip geliyor. Türkiye’de herhangi makama aday olan birinin kimlik unsurunun tartışma yapılması, insan haklarına aykırı bir durumdur. Herhangi bir kimsenin etnik kimliği üzerinden ötekileştirilmesine biz asla müsaade etmeyiz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#MYK#Kimlik Tartışması

BAKMADAN GEÇME!

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması
Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

#Kevin M. Cahill
1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması
Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

#Kevin M. Cahill
1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık