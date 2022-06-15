‘Kimlik tartışması’na tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin özetle şu mesajları verdi:

“(Kadıköy’deki yürüyüşte DBP’li vekilin polise yumruk atması) Siz terör örgütüne propaganda yaptırmak için sürekli etkinlik düzenleyeceksiniz, güvenlik güçlerine karşı da saldırıda bulunacaksınız. O milletvekilinin dokunulmazlığıyla ilgili karar Meclis’e geldiği zaman AK Parti kaldırılması yönünde oy kullanacaktır.

(Pençe-Kilit Operasyonları) Türkiye ne zaman terörle mücadelede yeni bir adıma geçse müttefiklerimizden ‘endişeliyiz’ diye bir açıklama geliyor. Terör örgütüne karşı, ‘Endişeliyiz’ yerine ‘Arkasındayız, tebrik ediyoruz’ denmesi lazımdı.

(Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı) Cumhurbaşkanımız adayın kendisi olduğunu ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu’nun da partisinden gelen davranışlar, helalleşme hesaplaşma arasında gidip geliyor. Türkiye’de herhangi makama aday olan birinin kimlik unsurunun tartışma yapılması, insan haklarına aykırı bir durumdur. Herhangi bir kimsenin etnik kimliği üzerinden ötekileştirilmesine biz asla müsaade etmeyiz.”