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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 15:26 | Son Güncelleme:

Kimlik soran polise bıçak çeken Suriyeli gözaltına alındı

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Kimlik soran polise bıçak çeken Suriyeli gözaltına alındı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendisine kimlik soran polise bıçak çeken Suriye uyruklu göçmen, polisler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, dün Çay Mahallesi Ulu Camii Caddesi'nde meydana geldi. Polisin şüphe üzerine kimlik sorduğu Suriyeli göçmen, polise bıçak çektı. Bu sırada bazı vatandaşlar ise göçmene sözlü ve fiziki tepki gösterdi. Bölgeye sevk edilen takviye polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına alındı.

Kimlik soran polise bıçak çeken Suriyeli gözaltına alındı

Kimlik soran polise bıçak çeken Suriyeli gözaltına alındı


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