Kimlik kontrolünde polise ateş açtı

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İstanbul Fatih’te görevli motosikletli Yunus timleri, önceki gece 23.00 sıralarında gelen bir ihbar üzerine Haseki Sultan Mahallesi’nde ofis olarak kullanılan işyerine gitti. Bu sırada polis ekipleri içeride bulunan 2 kişiye kimlik sordu. İçeride bulunan şüphelilerden V.B. kimlik vermek istemeyerek polise silah doğrulttu. Ekipler siper alırken, uyarıları dikkate almayan V.B. bir süre sonra polise ateş açtı. Olay yerindeki polis ekipleri, şüpheliye silahla ateş açarak karşılık verirken, bir taraftan da telsizle destek istedi.

SAHTE KİMLİK TAŞIYORMUŞ

Adrese kısa sürede çok sayıda takviye geldi. Ekipler, uzun süre şüpheliyi ikna ederek teslim olmasını istedi. Elleri tetikte bekleyen polisler, silahını bırakmasından sonra dikkatli bir şekilde yaklaşarak V.B.’yi gözaltına aldı. Polis ekiplerine silahla ateş açan V.B.’nin sahte kimlik taşıdığı ve cinayetten arandığı öğrenildi. V.B. ve yanındaki diğer şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.