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Kimlik kontrolü yapan iki polise Fatih'te silahlı saldırı

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#İSTANBUL#Fatih#Polis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 12:30

İstanbul Başakşehir'de sabah 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan saldırgan, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vurdu. Saldırganın bindiği taksinin şoförüne silahını gösterip "Bana iyi davrandın yoksa seni de öldürecektim" dediği öğrenildi. Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaralanan polislerimizden birinin hayati tehlikesi mevcut olup, kimliği belirlenen şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Eve giren polis Ergül Maden (28)'in cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler (61) 'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi.

Kimlik kontrolü yapan iki polise Fatihte silahlı saldırı

FATİH'TE POLİSLERE SALDIRDI

Polisin aradığı G.G. (32)'yi Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

Kimlik kontrolü yapan iki polise Fatihte silahlı saldırı

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Görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, "Polis memuru arkadaşlar rutin uygulama yapıyordu. Kimlikleri çıkartırken ateş ettiler. Ateş sonucu polis memuru arkadaş yaralandı. Onlarda kaçıp gittiler. Kaldırımın üstünde kimlik isterken bunlarda ateş etti" dedi.

TAKSİ SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis her yerde saldırganları ararken G.G.'nin kaçarken bindiği taksinin sürücüsü bulundu. Taksi şoförünün, "Aksaray ışıklardan aldım Altınsehir'e getirdim. Uyuşturucu etkisindeydi. Belindeki silahı çıkardı tekrar beline koydu. 'Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim' dedi. Aksaray'da birini vurdum dedi . Polis çıktı. Şahıs uzun boylu esmer, ensesinde 'Güven' yazıyor, kolları dövmeli" dediği öğrenildi.

Kimlik kontrolü yapan iki polise Fatihte silahlı saldırı

Bu arada yaralı polisler için meslektaşları hastaneye akın etti. Polisler yaralı meslektaşları için kan vermek için gelirken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yaralıları ziyaret etti.

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Öte yandan olay sonrası kaçan saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kimlik kontrolü yapan iki polise Fatihte silahlı saldırı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstabul Valiliği Fatih'teki saldırı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

19 Eylül 2022 Pazartesi günü (bugün) saat 10.50 sıralarında Fatih ilçemiz Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak’ta kimlik uygulaması yapan Emniyet ekibimize, kimlikleri sorulan 2 şüpheli şahıstan biri olan G.G. (32) tarafından ateş açılmıştır.

Olayda 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Yaralanan polislerimizden birinin hayati tehlikesi mevcut olup, kimliği belirlenen şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

Yapılan çalışmalarda;

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G.G adlı şahsın bugün saat 01.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda E.M. (28) adlı şahıs ile
06.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi’nde G.G (61) adlı şahsı silahla vurarak öldürdüğü;
S.T (35) ve A.T (42) adlı şahısları ise silahla yaraladığı tespit edilmiştir.

2 farklı kasten öldürme ve 2 yaralama olayının şüphelisi G.G’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Yaralanan polis memurlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyoruz.

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