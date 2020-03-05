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Haber Giriş: 05.03.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

Kimlik isteyen otel görevlisine saldırdı

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İstanbul Kadıköy'de bulunan bir otelde kalmak için gece yarısı gelen bir kişi kendisinden kimlik isteyen resepsiyon görevlisine saldırdı. Görevliye yumruk atan şahıs polis tarafından yakalanırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de gece bir otele gelen şahıs kalmak için oda sordu. Otel görevlisi kendisinin kaydını yapmak için kimlik sorunca olanlar oldu. İlk önce otel görevlisine hakaret eden şahıs, ardından görevliyi dövmeye başladı. Aldığı yumruk darbeleri ile otel görevlisi yere yığıldı.

Şehir magandasının saldırı anı kameralara yansıdı. Pansiyonun güvenlik kamerasına dakika dakika yansıyan o anlarda bir kişi pansiyona giriyor ve resepsiyona doğru ilerliyor. Resepsiyon da kendisinden kimlik isteyen görevliye saldıran kişiye saldırıyor.

Şehir eşkıyası sonrasında hiç bir şey olmamış gibi pansiyondan çıkıp kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan resepsiyon görevlisinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Kimlik isteyen otel görevlisine saldırdı

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