Kimlik isteyen otel görevlisine saldırdı

Kadıköy'de gece bir otele gelen şahıs kalmak için oda sordu. Otel görevlisi kendisinin kaydını yapmak için kimlik sorunca olanlar oldu. İlk önce otel görevlisine hakaret eden şahıs, ardından görevliyi dövmeye başladı. Aldığı yumruk darbeleri ile otel görevlisi yere yığıldı.

Şehir magandasının saldırı anı kameralara yansıdı. Pansiyonun güvenlik kamerasına dakika dakika yansıyan o anlarda bir kişi pansiyona giriyor ve resepsiyona doğru ilerliyor. Resepsiyon da kendisinden kimlik isteyen görevliye saldıran kişiye saldırıyor.

Şehir eşkıyası sonrasında hiç bir şey olmamış gibi pansiyondan çıkıp kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan resepsiyon görevlisinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.