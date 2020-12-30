Kimlik değiştirme başvurusunda son gün ne zaman? Yeni çipli kimlik randevuları alınmaya devam ediyor

Yeni kimlik kartı başvuru ekranı 2021'in son günlerinde vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmaya devam eden kimlik değiştirme işlemi 2023 yılına kadar uzatılmıştı. Kimlik kartı randevuları randevu.nvi.gov.tr adresinden yapılacak. Gerekli belgeler ile başvuru ücretleri bankalara yatırıldıktan sonra müracaatlar tamamlanacak.

KİMLİK DEĞİŞTİRMEDE SON TARİH NE ZAMAN?

Yeni kimlik almak isteyen vatandaşlar; "Alo 199" ve internette "e-kimlik" sayfasından randevularını alarak nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, fazla sıra beklemeden kimliklerini alabilecek. Değişim işlemleri için ise son başvuru 2023'e kadar sürecek.

Kimlik kartı ile vatandaşlar, kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda kolay erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanacak.

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca kullanılacak.

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YENİ KİMLİK KARTINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabilecek.

Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol edilecek.

İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek.

Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınacak. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydedilecek.

On beş yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacak. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların fotoğrafı kimlik kartlarına basılabilecek.

KİMLİK YENİLEME BELGELERİ

Yeni doğan kimlik kartı için:

Anne veya babanın şahsen ve Nüfus Cüzdanı/Kimlik kartı ile başvurusu

Doğum Belgesi

Kimlik kart bedeli ücretsizdir.

Not: Bebeğe, Geçici Kimlik kartı verilirken, şifre içeren zarf verilmez.

Yeni Kimlik Kartı almak için, 15 yaşından küçükler için başvuru belgeleri ve gereklilikler:

Nüfus Cüzdanı

Banka dekontu (Güncel ücret listesi ve Anlaşmalı Banka listesi aşağıdadır.)

Velisi (Anne veya Babası, 15 yaşında küçüklerin kendilerinin gelmesine gerek yoktur.)

(İsteğe bağlı olarak ) Biyometrik Fotoğraf (7-14 yaş arasında, kimlik kartına fotoğraf konulması Veli’nin [Anne-Babanın] tercihine bağlıdır.)

Yeni Kimlik Kartı almak için, 15-18 yaş aralığındakiler için başvuru belgeleri ve gereklilikler:

Nüfus Cüzdanı

Banka dekontu (Güncel ücret listesi ve Anlaşmalı Banka listesi aşağıdadır.)

Biyometrik Fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)

Velisi (Annesi veya Babası)

Yeni Kimlik Kartı almak için, 18 yaşından büyükler için başvuru belgeleri ve gereklilikler:

A. Nüfus cüzdanında fotoğraf varsa,

Nüfus Cüzdanı

Biyometrik Fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)

Banka dekontu