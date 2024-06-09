Bu sınavda da manzara değişmedi... Kimini polis kimini zabıta yetiştirdi; kimliğini unutan öğrenci gözyaşlarına boğuldu

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Mardin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girmek için gelen ancak giriş belgesini unutan öğrenci, sınava 3 dakika kala polis ekipleri tarafından okula yetiştirildi.

YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye giren öğrenciler için Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, görevlendirildi. Sınava girmek için Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi'ne gelen bir kız öğrenci, sınav giriş belgesini unutunca okul önünde bekleyen polislere haber verildi. Polisler, öğrenciyi en yakın kırtasiyeye götürüp, sınav giriş belgesini çıkarmasını sağladı. Sınava 3 dakika kala öğrenci, polis tarafından okula yetiştirildi. / Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),(DHA)

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BİNGÖL'DE 6 ÖĞRENCİYİ POLİS SINAVA YETİŞTİRDİ

Bingöl'de, YKS ikinci oturumu AYT'ye girmek için yola çıkan ancak kimliğini unutan 6 öğrenci, polislerin çabası ile yeni kimlik çıkarılıp, sınava yetiştirildi.

Kentte çeşitli nedenlerle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalan öğrenciler için İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görevlendirildi. Kimliğini unutup, nüfus müdürlüğünde yeni kimlik çıkaran 6 öğrenci, polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara getirildi. / Aziz ÖNAL/BİNGÖL(DHA)

YUNUS POLİSLERİ, ÖĞRENCİYE UNUTTUĞU BELGEYİ ÇIKARTTIRIP SINAVA YETİŞTİRDİ

Edirne'de okul kapısına geldiğinde YKS giriş belgesini unuttuğunu fark eden öğrenci, motosikletli Yunus polisleri tarafından kırtasiyeye götürülüp, belgenin çıkarılması ile yeniden okula bırakıldı.

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Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde YKS'ya girmek için gelen bir öğrenci, okul kapısında sınava giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Bu sırada bölgedeki motosikletli Yunus polisleri, öğrenciye yardım etti. Kask takılan öğrenci, motosikletle kampüs içerisindeki bir kırtasiyeye götürüldü. Burada sınava giriş belgesi çıkarılan öğrenci, yeniden okulun kapısına getirildi. Sınava son anda yetişen öğrenci, polislere teşekkür etti. / Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)

ANNE OĞUL AYNI OKULDA SINAVA GİRDİ

Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) adaylar, istediği üniversitelere yerleşebilmek için ter dökmeye başladı. Saat 10.00’dan sonra gelen adaylar sınava alınmazken, bir anne ve oğlu aynı okulda sınava girdi. (İHA)

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TUNCELİ’DE POLİS, YKS’YE GEÇ KALAN ADAYLAR İÇİN SEFERBER OLDU

Tunceli’de İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, kentte YKS'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için seferber oldu. Munzur Üniversitesi kampüs ve şehirdeki diğer okullarda YKS’ye girecek adaylara sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan ekipler, sınava geç kalma riski bulunan adayları sınav yerine yetiştirdi. Sınava yetiştirilen bir öğrencinin “polis olmak için giriyorum” demesi ekipleri gülümsetti.

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Kimliğini kaybeden bir öğrencinin de geçici kimlik çıkarmasına yardım eden polis ekipleri, öğrencinin sınav saatinden önce okuluna yetişmesini sağladı. - İHA

KİMLİĞİ EVDE UNUTTU, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Beylikdüzü'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girmek isteyen bir öğrenci, kimliğini evde unutunca gözyaşlarına boğuldu. Öğrencinin imdadına kardeşi yetişti. Kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen kimliğini alan öğrenci, sınava girebildi. Sınava geç kalan bir başka öğrenci ise içeri alınmadı. - İHA

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ÇANKIRI'DA SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN YARDIMINA ZABITA EKİPLERİ YETİŞTİ

Çankırı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (AYT) yetişmeye çalışan öğrencileri sınava yetiştirdi. - İHA

EMANET TELEFON İÇİN YAZI ASTI

Eskişehir'de sınava giren bir öğrencinin telefonunu emanet olarak aldıktan sonra kendisine ulaştıramayan bir vatandaş, sınavın yapıldığı okul kapısına not bıraktı.