YKS manzaraları... Kimi kapıdan döndü, kiminin yardımına polis yetişti

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Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi girişinde kimliklerinin yanında bulunmadığını fark eden adaylar Efe Zile ile Ali Erdem Küpçü endişeye kapıldı. Bunun üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli motosikletli polis iki adayı alıp evlerine götürdü. Öğrenciler, kimliklerini almalarının ardından son anda sınav binasına yetişti.

Sınava yetiştiğine çok sevinen öğrenci Ali Erdem Küpçü’nün arkadaşı Nagehan Gül, “Telaşla ‘kimliğimizi unuttuk’ dedik. Polis ağabeyimiz yardımcı oldu sağ olsun” diye konuştu.

TYT SINAVINA GEÇ KALANLAR KAPIDAN DÖNDÜ

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavına geç kalanlar kapıdan döndü. Kimisi koşarak geldiği okul kapısından son anda içeri girmeyi başarırken kimisi ise saniyelerle gecikince kapıda kaldı.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi(TYT) için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00’da son buldu. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda sınava girecek olan bir aday, bahçe kapısını açarak içeri girdi. Hemen arkasından gelen bir aday da onu takip etti.

Sınav merkezinin kapısından içeri girmek isteyen adayları güvenlik görevlileri dışarı çıkardı. Bir başka kadın aday da sınavın başladığı saat olan 10.15’e kadar süre olduğunu düşünerek geç kaldığını dile getirdi. Kadın aday da sınava giremeden geri döndü.

İstanbul Esenyurt ve Esenler’de de birçok öğrenci son anda sınava yetişmeyi başardı. Bazı öğrenciler koşarak geldiği okul kapısından içeri girmeyi başarırken bazı adaylar ise adeta saniyelerle gecikince kapıda kaldı.

Öte yandan, okul önlerinde bekleyen bazı aileler de sınavda ter döken çocukları için Kuran-ı Kerim okuyarak dualar etti.

EDİRNE

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Edirne’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu bugün gerçekleşirken, sınava geç kalan bir öğrenci okula alınmadı. Okul önünde bir veli araçtan görevlilere sitem ederken, öğrenci araçtan inerek okula koştu.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk ayağı olan TYT bugün saat 10.15 itibariyle başladı. Aylardır sınava hazırlanan öğrenciler içeride emeklerinin karşılığını almayı beklerken dışarıda ise velilerin ve refakatçilerin heyecanlı bekleyişi gözlendi. Yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ile bekleyen veliler, Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.

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Sınav yerine saatler öncesinden gelen öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonlarına alınırken veliler ise okul dışına çıkarıldı. Saat 10.15’te başlayacak sınav için okulların kapıları saat 10.00 itibariyle kapandı. Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir öğrenci, kapıların kapanmasından 6 dakika sonra koşarak sınav yerine geldi ancak kurallar gereği görevliler tarafından içeri alınmadı. Okul dışında bekleyen veliler öğrenciye, ‘Görevlilere sınav kâğıdını göster, içeri girebilmek için biraz daha ısrar et, kapının üzerinden atla’ gibi tavsiyelerde bulundu. Sınav giriş belgesini gösterse de içeri giremeyen öğrenci bir süre okul kapısında bekledikten sonra pes ederek okulun önünden ayrıldı.

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KIZI SINAVA GEÇ KALAN ANNE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bitlis’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalınca içeri alınmayan kızın annesi, kızının içeri alınması için görevlilere yalvararak gözyaşı döktü.

Bitlis Eren Üniversitesi'nde YKS'ye girecek olan Hira Nur Yalçın, kimliğini unuttuğu için ve saat 10.00’da kapılar kapandığı için sınava dakikalar kala içeriye alınmadı. Hiranur’un annesi Zehra Yalçın ise kimliğini unutan kızının sınava alınması için görevlilere yalvardı. Ağlayan anne Yalçın, kızının sınava alınmaması üzerine uzun süre üniversitenin kapısından ayrılamadı. Dakikalarla sınavı kaçıran Hira Nur Yalçın ise kısa süreli baygınlık geçirdi.

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