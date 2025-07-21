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Kimliğini göstermedi ardından bekçiyi göğsünden bıçakladı

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#Tekirdağ#Bekçi#Yaralama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 13:33

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bekçi H.D., kimliğini göstermek istemeyen N.A. tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çerkezköy ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçiler, şüphelendikleri N.A.'yı durdurdu. Kimlik kontrolü yapılmak istenen N.A., direnerek tepki gösterdi. N.A. bu sırada cebinden çıkardığı bıçağı, bekçi H.D.'nin göğsüne sapladı.

Kimliğini göstermedi ardından bekçiyi göğsünden bıçakladı

Ağır yaralanan H.D. yere yığıldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bekçi H.D, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de hastaneye giderek H.D.'nin durumu hakkında bilgi aldı. Polis tarafından gözaltına alınan N.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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#Tekirdağ#Bekçi#Yaralama

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