Kimlerin SGK ve primleri ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan SGK ve primler için açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı ardından açıklamada bulundu. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyecekleri müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi Reform Programı'mız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışı bırakıyoruz. Kurumlar vergisi oranını 2023'ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz. " sözleriyle esnafa yapılacak destekleri açıkladı.

EMEKLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ

Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.

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