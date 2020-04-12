Kimler sokağa çıkabilir
İçişleri Bakanlığı genelgesinde bazı işyerleri ve çalışınları sokağa çıkma yasağının dışında tutuldu. Genelgeye göre açık olacak işyerleri ve sokağa çıkabilecekler şöyle:
Ekmek üretimi yapılan işyerleri ve çalışanları
Tıbbi malzeme üreten işyerleri ve çalışanları
Sağlık kurum ve çalışanları ile eczaneler ve eczacılar
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürüldüğü kurumlar ve çalışanları
Doğalgaz, elektrik ve petrol üreten tesisler ve işletmeler ile çalışanları
Üretimde fırın ve soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu işyerleri ve çalışanları
PTT ve kargo çalışanları, su dağıtıcıları
Hayvan barınakları, çiftlikler ve bakım merkezleri ve çalışanları
TBMM çalışanları
Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar
Birinci derce yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar
Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar.
2 BİN 756 KİŞİYE CEZA
31 ilde sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyuldu. Ancak bazı illerde az sayıda da olsa yasağı delmeye çalışanlar oldu. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara adli ve idari işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren dün akşam saatlerine kadar bu kuralı ihlal eden toplam 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem yapıldı.
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