Kimler sokağa çıkabilir

Ekmek üretimi yapılan işyerleri ve çalışanları

Tıbbi malzeme üreten işyerleri ve çalışanları

Sağlık kurum ve çalışanları ile eczaneler ve eczacılar

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürüldüğü kurumlar ve çalışanları

Doğalgaz, elektrik ve petrol üreten tesisler ve işletmeler ile çalışanları

Üretimde fırın ve soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu işyerleri ve çalışanları

PTT ve kargo çalışanları, su dağıtıcıları

Hayvan barınakları, çiftlikler ve bakım merkezleri ve çalışanları



TBMM çalışanları

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar

Birinci derce yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar

Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar.

2 BİN 756 KİŞİYE CEZA

31 ilde sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyuldu. Ancak bazı illerde az sayıda da olsa yasağı delmeye çalışanlar oldu. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara adli ve idari işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren dün akşam saatlerine kadar bu kuralı ihlal eden toplam 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem yapıldı.