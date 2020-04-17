Kimler plazma bağışlayacak?

BAKANLIK REHBER HAZIRLADI

Daha önce Çin’de denenen, COVID-19 hastalığını yenenlerden alınan plazmaların diğer hastalara nakledildiği ‘immün plazma tedavisi’ geçen haftalarda Türkiye’de uygulanmaya başladı. Kızılay da tedavi olanlara plazma bağışı için çağrı yaptı. Sağlık Bakanlığı ise kimlerin bağışçı olabileceğini detaylı olarak bir rehberde açıkladı.



BİR AYDA 3 KEZ BAĞIŞ



Rehberde, bağış aralığı ve bağış sıklığı da belirtildi. Buna göre, bir bağışçı bir ay içinde en az 7-10 gün arayla en fazla üç defa immün plazma bağışlayabilecek. Rehbere göre şu kişiler bağışçı olabilecek:



- 18-60 yaş arası (19 yaşından gün almış, 61 yaşından gün almamış ve arası) bağışçılar.



- Erkek ya da gebe kalmamış, düşük yapmamış, kürtaj olmamış kadın bağışçılar.



- Daha önce kan transfüzyonu yapılmamış bağışçılar.



- COVID-19 virüs enfeksiyonuna yakalanmış ve sonrasında iyileşmiş bireyler.



- Bağışçı adayının COVID-19 enfeksiyonu tanısı aldığına dair laboratuvar test sonucu olanlar.



- Hastanede yatarak tedavi gördüyse en az 24 saat ara ile yapılmış 2 nazofarenks sürüntü örneğinin moleküler test sonuçları negatif olanlar.



- Klinik olarak iyileşmesinin üzerinden en az 14 gün geçmiş olanlar.



COVID-19 tanısı almış ancak tedavisini evde karantina altında tamamlayan, klinik olarak iyileşmelerinin üzerinden en az 28 gün geçen ve bağış öncesinde nazofarenks sürüntü örneğinden çalışılmış SARS-CoV-2 moleküler test sonucu negatif olanlar.





‘VEFA BORCUM’

COVID-19 tedavisi tamamlanan Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan asistan doktor Hasan Balıkçı, plazma bağışladı. Doktor Balıkçı, “İki negatif testten sonra bir hafta dinlendim ve tekrar göreve başladım. Daha öncesinden plazma bağışı yapan hekim arkadaşlarım vardı. Onlardan bilgi almıştım. Tedavimizi aldık. Şimdi de başkalarının tedavisine katkıda bulunmak için bunu bir vefa borcu görüyorum. Ondan dolayı plazma verme gereği duydum” dedi.





BU İKİNCİ BAĞIŞI

Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde paramedik olarak görev yapan 28 yaşındaki Melek Yıldırım, COVID-19 tedavisinin ardından soluğu yine hastanede alarak, kentteki ilk immün plazma bağışçısı oldu. Aradan bir hafta geçtikten sonra ikinci kez bağışta bulunan Yıldırım, testinin pozitif çıktığını doğum gününde öğrenmiş: “Tedavi sürecim 13 gün sürdü ve iyi bir şekilde tamamlandı. Yeniden doğmuş gibi oldum. Ama bu süreci atlatamayan, zorluk çeken birçok hastamız var. Tedavi olan herkes bağışçı olmalı. Ağrılı bir işlem değil.”