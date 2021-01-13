Kimler koronavirüs aşısı olacak? Coronavirüs aşısı sorgulama SMS ve e Nabız ile gerçekleşecek

Kİmlerin koronavirüs aşısı yaptıracağı son gelişmeler ile takip ediliyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazarak SMS atarak vatandaşların koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını öğreneceklerini belirtti. MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin vatandaşlar aşılarını üniversite ve özel hastanelerden yaptırabilecek.

KİMLER KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRACAK?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Bizim sağlık sistemimizin elektronik altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir salgın oldu. Biz nerede pozitif vakamız var, onları görerek sistemi yönetmeye çalışıyoruz. Aşı Takip Sistemimiz var. Aşılama programı aynı zamanda korona aşısının ne zaman nerede yapılacağına dair program oluşturdu.

İnsanlar da e-nabız sisteminden veya 2023'e AŞILA diye mesaj atarak kendisinin aşıyı hak edip etmediğini öğrenecek. Bakanlık açıklayacak ama kişiler de bu mesajla bunları öğrenebilecek. Kendileri ne zaman nerede aşı olmak istiyorlarsa, randevusunu alıp biz onlara o aşıyı orada ulaştıracağız. Kişiler de randevu zamanı ve yerde aşıyı olacaklar.

'Ben gideceğim kuyruğa gireceğim' değil. Herkes kendisi randevusunu alacak. Biz de oraya ulaştıracağız. Başka bir şey de planlıyoruz. Hastaneye ulaşamayacak insanlara da nasıl ki yaşlıların evlerine götürdüysek dünyaya örnek olacak şekilde, şu anda biz aşılamayla ilgili aşılama merkezlerine, alanlarına ulaşamayacak insanlarımıza da evde aşı yapacağız. Hiç kimse tedirgin olmasın. Onun için insanlar kendileri randevu alacaklar, ne zaman aşıyı hak ettiklerini mesajla veya e-nabız ile öğrenecekler. Elektronik sistem veya çağrı merkezlerini arayarak 'ben aşıya geleceğim' diyecek, biz de aşısını uygulayacağız. Onları yarım saat bekleteceğiz bazen, çünkü yarım saat beklettikten sonra ikinci doz için randevuyu alacaklar."

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı randevusuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Kendilerine aşı tahsisi bilgisine e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır. Aşı iki doz olarak uygulanacaktır. İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikinci doz aşılama için benzer şekilde randevu alabileceklerdir." ifadesini kullanmıştı.