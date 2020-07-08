Kimi incittiysem özür dilerim

Aylin Cesur, partisinin Burdur İl Kongresi’nde Salda Gölü’ndeki çalışmalarla ilgili eleştirinin dozunu ayarlamamıştı. Cesur sözleriyle ilgili Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

KENDİME ŞAŞIRDIM

“Hiç kastım yokken böyle bir olayın öznesi oldum. Çok üzgünüm. Siyasete girme nedenlerimden biri bu üsluba karşı olmamdı. Nasıl oldu da konuşmamın gidişatı bu hale geldi ben de anlamadım. Ben de kendime şaşırdım.

TEPKİLER HAKLI

Pek çok kişinin başına gelebilecek bir olay. Keşke gelmeseydi. İçimden, aklımdan geçen Salda’dan giden kumların mutlaka yerine konmasıydı. Kumları oraya taşırız, koyarız anlamındaydı. Konuşurken ağzımdan öyle çıktı. İktidar tepki göstermekte haklıydı. Bu sözlerden alınan, incinen, üzülen kim varsa samimiyetimi anlayacaklarını düşünüyorum. Kimi incittiysem özür diliyorum.”