Kim veriyor bu silahları?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında hava harekâtlarının yönetildiği Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre burada yaptığı konuşmada komandoların bölgede “girilemez” denilen bir mağaraya girişleriyle ilgili şunları anlattı:

ÖZEL GİRİŞLİ MAĞARA

“Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53’e ulaştı. Bir mağara vardı, o mağaranın girişi özel teknikler gerektiriyor. Özel Kuvvetlerimiz, komandolarımız o mağaranın altını üstüne getirdiler, 7 teröristin ölüsüne ulaştılar. Bunlardan birinin de Balkaya/Keri Dağı sorumlusu olduğu söyleniyor. Ele geçirilen malzemelere baktığımızda, bunlara bu malzemeleri kimler verdi? Bunların hepsi düşünülmesi, tartışılması gereken konular.

DOÇKA, ROKETATAR...

Özellikle bu mağaradan ele geçirilenler arasında uzaktan kumandalı 2 Doçka var. Zagros dediğimiz dürbünlü keskin nişancı silahları, Bixi, Kanas keskin nişancı tüfeği, RPG roketatar, M-16 var. Kalaşnikofların üçünde susturucu var. Bomba atarlar var. Çeşitli ve ileri teknoloji muhabere sistemleri var. 200’e yakın el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.”

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