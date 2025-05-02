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Kim olduğundan haberleri yoktu: Üniversite öğrencileri otostop çekerek aracına bindi, 'dayı' diye hitap etti

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#Öğrenci#Gümüşhane#Üniversite
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 13:40

Gümüşhane'de, üniversite öğrencileri, yurtlarına gitmek için otostopla otomobiline binerek 'Dayı' dedikleri sürücünün Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğunu araçtan inerken öğrendi. Gençlerin cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti.

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Kentte görevine geçen ay atanan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, dün akşam saatlerinde otostop yapan 4 üniversite öğrencisini otomobiline alıp, yurda götürdü.

Kim olduğundan haberleri yoktu: Üniversite öğrencileri otostop çekerek aracına bindi, dayı diye hitap etti

Öğrenciler, yurt yolunda araçta giderken, tanımadıkları direksiyon başındaki Rektör Prof. Dr. Yıldız ile sohbet etti. Öğrenciler, sohbet sırasında 'Dayı' diye hitap ettiği sürücünün Rektör Prof. Dr. Yıldız olduğunu, araçtan inerken öğrenince şaşkınlık yaşayıp, kahkaha attı.

Kim olduğundan haberleri yoktu: Üniversite öğrencileri otostop çekerek aracına bindi, dayı diye hitap etti

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Rektör Prof. Dr. Yıldız'ın, öğrencilerle diyaloğu, arka koltukta yer alan misafiri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Prof. Dr. Yıldız, öğrencilerle yaşadığı anlara ait görüntüleri, sosyal medya hesabından, "Gümüşhane yurt yolunda öğrencilerimizle hoş bir sohbet. Akılda kalan 2 kelime, 'Dayı Rektörüm" notuyla yaptığı paylaşım, sosyal medyada ilgiyle izlenip, beğeni topladı. 

Kim olduğundan haberleri yoktu: Üniversite öğrencileri otostop çekerek aracına bindi, dayı diye hitap etti

Kim olduğundan haberleri yoktu: Üniversite öğrencileri otostop çekerek aracına bindi, dayı diye hitap etti

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#Öğrenci#Gümüşhane#Üniversite

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