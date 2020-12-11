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Haber Giriş: 11.12.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Kim Ki Duk kimdir ve filmleri neler? Güney Koreli yönetmen Koronavirüs dolayısıyla vefat etti

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Kim Ki Duk kimdir ve filmleri neler? Güney Koreli yönetmen Koronavirüs dolayısıyla vefat etti
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Güney Kore’nin önemli yönetmenlerinden birisi olan Kim Ki Duk, 60 yaşına girerken Koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Zorluklarla dolu hayatında sanatını icra edebilecek imkanı yaratan Kim Ki Duk, ilk filmini 1996 yılında çekti. Kim Ki Duk’un sinema deneyimi, ilerleyen yıllarda ödül almasına imkan tanıdı. Peki, Kim Ki Duk kimdir ve filmleri neler? İşte, Kim Ki Duk hakkında merak edilen bazı bilgiler

Kim Ki Duk, 20 Aralık 1960'ta Güney Kore Bonghwa'da Kyungsang'ın kuzeyindeki bir taşra köyünde doğdu. Oldukça yaramaz bir çocuk olan Kim, 9 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Seoul'e taşındı. Burada tarım eğitimi veren bir okula göderildi. Fakat maddi yetersizlikler yüzünden okuldan ayrılıp fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başladı. 20 yaşına geldiğinde deniz kuvvetlerine katıldı. Askeri hayata çok çabuk uyum sağlayan Kim, 5 yıl çavuş olarak görev yaptı. Bu askeri tecrübeleri ona insan ilişkileri ve karakter analizi açısından zengin bir birikim sağladı.

1990 'da bir uçak bileti alabilecek kadar para biriktirip, sanat eğitimi almak için Fransa'ya taşındı. Geçimini, kendi resimlerini satarak kazanıyordu.

1993'te tekrar Kore'ye dönen yönetmen, film senaryosu yazmaya başladı ve bir yarışmada iki senaryosu birden ödül kazandı.

Kim Ki-Duk'un film kariyeri diğer yönetmenlerinkinden farklı başladı. Hiçbir zaman sinema eğitimi almadı ve hiçbir zaman başka bir yönetmenin yanında asistanlık yapmadı. Hiç kimsede görülmeyen bakış açısı ve kendine has hikâye anlatma tekniği buradan gelmektedir.

KARİYERİ VE ÖDÜLLERİ

Kim, 1996 yılında küçük bütçeli Timsah adlı filmiyle ilk sinema deneyimine başladı. Hiçbir sinema eğitimi almayan Kim bu filmi ile Koreli film eleştrimenlerinden ağır eleştiriler aldı. 2004 yılında Fedakar Kız film ile Berlin Uluslararası Film Festivali'nde, Boş Ev filmi ile de Venedik Film Festivali'nde En iyi yönetmen ödüllerini aldı. 2011 yılında Arirang film ile Cannes Film Festivali'nin Un Certain Ödülleri bölümünde en iyi film ödülünü aldı.

KİM Kİ DUK FİLMLERİ 

YılTürkçe AdıOrijinal AdıKorece OkunuşuÖnemli Adaylıklar/Ödüller
1996Timsah악어Ag-o 
Vahşi Hayvanlar야생동물 보호구역Yasaeng dongmul bohoguyeog 
1998Birdcage Inn파란 대문Paran daemunAFI Fest 'Büyük Jüri Ödülü' Adaylığı
2000Real Fiction실제 상황Shilje sanghwang 
AdaSeomVenedik Film Festivali `Netpac Award - Special Mention` Ödülü, Altın Aslan Adayı
2001Address Unknown수취인불명Suchwiin bulmyeongVenedik Film Festivali 'Altın Aslan' Adayı
Bad Guy나쁜 남자Nabbeun namjaBerlin Film Festivali 'Altın Berlin Ayısı' Adayı
2002The Coast Guard해안선Haeanseon 
2003İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... ve İlkbahar봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 봄Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bomArgentinean Film Critics Association Awards 'Silver Condor' En iyi Yabancı Film Ödülü

Bangkok International Film Festival 'Golden Kinnaree' En iyi Film Adayı

2004Fedakar Kız사마리아SamariaBerlin Film Festivali 'Gümüş Berlin Ayısı' En iyi Yönetmen Ödülü, 'Altın Berlin Ayısı' Adayı
Boş Ev빈집Bin-jipVenedik Film Festivali FIPRESCI Ödülü, Küçük Altın Aslan, 'SIGNIS Award - Honorable Mention' Ödülü, Özel Yönetmen Ödülü, Altın Aslan Adayı

Valladolid Uluslararası Film Festivali Altın Başak Ödülü

San Sebastián Uluslararası Film Festivali 'Yılın FIPRESCI Filmi Ödülü

Gümüş Kurdele En iyi Yönetmen-Yabancı Film Adayı

Avrupa Film Ödülleri 'Screen International Award'

2005YayHwalCannes Film Festivali En İyi Film Adayı
2006Zaman시간Shi gan 
2007NefesSoomCannes Film Festivali Palmes d'Or Adayı
2008Rüya비몽Bimong 
2011Arirang아리랑ArirangCannes Film Festivali Un Certain Regard Ödülü
2011AmenKorece: 아멘Ahmen 
2012Acı통증PietaVenedik Film Festivali Altın Aslan Ödülü

Grand Bell Awards En İyi Kadın Oyuncu, Özel Jüri Ödülü

Satellite Ödülleri En İyi Yabancı Dilde Film

Dubai International Film Festival, En iyi yönetmen

2013Kim Ki-Duk'tan Moebius뫼비우스Moebius 
2014Bire Bir일대일Il-dae-il
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