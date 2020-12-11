Kim Ki Duk kimdir ve filmleri neler? Güney Koreli yönetmen Koronavirüs dolayısıyla vefat etti
Güney Kore’nin önemli yönetmenlerinden birisi olan Kim Ki Duk, 60 yaşına girerken Koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Zorluklarla dolu hayatında sanatını icra edebilecek imkanı yaratan Kim Ki Duk, ilk filmini 1996 yılında çekti. Kim Ki Duk’un sinema deneyimi, ilerleyen yıllarda ödül almasına imkan tanıdı. Peki, Kim Ki Duk kimdir ve filmleri neler? İşte, Kim Ki Duk hakkında merak edilen bazı bilgiler
Kim Ki Duk, 20 Aralık 1960'ta Güney Kore Bonghwa'da Kyungsang'ın kuzeyindeki bir taşra köyünde doğdu. Oldukça yaramaz bir çocuk olan Kim, 9 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Seoul'e taşındı. Burada tarım eğitimi veren bir okula göderildi. Fakat maddi yetersizlikler yüzünden okuldan ayrılıp fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başladı. 20 yaşına geldiğinde deniz kuvvetlerine katıldı. Askeri hayata çok çabuk uyum sağlayan Kim, 5 yıl çavuş olarak görev yaptı. Bu askeri tecrübeleri ona insan ilişkileri ve karakter analizi açısından zengin bir birikim sağladı.
1990 'da bir uçak bileti alabilecek kadar para biriktirip, sanat eğitimi almak için Fransa'ya taşındı. Geçimini, kendi resimlerini satarak kazanıyordu.
1993'te tekrar Kore'ye dönen yönetmen, film senaryosu yazmaya başladı ve bir yarışmada iki senaryosu birden ödül kazandı.
Kim Ki-Duk'un film kariyeri diğer yönetmenlerinkinden farklı başladı. Hiçbir zaman sinema eğitimi almadı ve hiçbir zaman başka bir yönetmenin yanında asistanlık yapmadı. Hiç kimsede görülmeyen bakış açısı ve kendine has hikâye anlatma tekniği buradan gelmektedir.
KARİYERİ VE ÖDÜLLERİ
Kim, 1996 yılında küçük bütçeli Timsah adlı filmiyle ilk sinema deneyimine başladı. Hiçbir sinema eğitimi almayan Kim bu filmi ile Koreli film eleştrimenlerinden ağır eleştiriler aldı. 2004 yılında Fedakar Kız film ile Berlin Uluslararası Film Festivali'nde, Boş Ev filmi ile de Venedik Film Festivali'nde En iyi yönetmen ödüllerini aldı. 2011 yılında Arirang film ile Cannes Film Festivali'nin Un Certain Ödülleri bölümünde en iyi film ödülünü aldı.
KİM Kİ DUK FİLMLERİ
|Yıl
|Türkçe Adı
|Orijinal Adı
|Korece Okunuşu
|Önemli Adaylıklar/Ödüller
|1996
|Timsah
|악어
|Ag-o
|Vahşi Hayvanlar
|야생동물 보호구역
|Yasaeng dongmul bohoguyeog
|1998
|Birdcage Inn
|파란 대문
|Paran daemun
|AFI Fest 'Büyük Jüri Ödülü' Adaylığı
|2000
|Real Fiction
|실제 상황
|Shilje sanghwang
|Ada
|섬
|Seom
|Venedik Film Festivali `Netpac Award - Special Mention` Ödülü, Altın Aslan Adayı
|2001
|Address Unknown
|수취인불명
|Suchwiin bulmyeong
|Venedik Film Festivali 'Altın Aslan' Adayı
|Bad Guy
|나쁜 남자
|Nabbeun namja
|Berlin Film Festivali 'Altın Berlin Ayısı' Adayı
|2002
|The Coast Guard
|해안선
|Haeanseon
|2003
|İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... ve İlkbahar
|봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 봄
|Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom
|Argentinean Film Critics Association Awards 'Silver Condor' En iyi Yabancı Film Ödülü
Bangkok International Film Festival 'Golden Kinnaree' En iyi Film Adayı
|2004
|Fedakar Kız
|사마리아
|Samaria
|Berlin Film Festivali 'Gümüş Berlin Ayısı' En iyi Yönetmen Ödülü, 'Altın Berlin Ayısı' Adayı
|Boş Ev
|빈집
|Bin-jip
|Venedik Film Festivali FIPRESCI Ödülü, Küçük Altın Aslan, 'SIGNIS Award - Honorable Mention' Ödülü, Özel Yönetmen Ödülü, Altın Aslan Adayı
Valladolid Uluslararası Film Festivali Altın Başak Ödülü
San Sebastián Uluslararası Film Festivali 'Yılın FIPRESCI Filmi Ödülü
Gümüş Kurdele En iyi Yönetmen-Yabancı Film Adayı
Avrupa Film Ödülleri 'Screen International Award'
|2005
|Yay
|활
|Hwal
|Cannes Film Festivali En İyi Film Adayı
|2006
|Zaman
|시간
|Shi gan
|2007
|Nefes
|숨
|Soom
|Cannes Film Festivali Palmes d'Or Adayı
|2008
|Rüya
|비몽
|Bimong
|2011
|Arirang
|아리랑
|Arirang
|Cannes Film Festivali Un Certain Regard Ödülü
|2011
|Amen
|Korece: 아멘
|Ahmen
|2012
|Acı
|통증
|Pieta
|Venedik Film Festivali Altın Aslan Ödülü
Grand Bell Awards En İyi Kadın Oyuncu, Özel Jüri Ödülü
Satellite Ödülleri En İyi Yabancı Dilde Film
Dubai International Film Festival, En iyi yönetmen
|2013
|Kim Ki-Duk'tan Moebius
|뫼비우스
|Moebius
|2014
|Bire Bir
|일대일
|Il-dae-il
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