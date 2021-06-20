Son zamanlarda bazı siyasi partilerin binalarına yapılan saldırıları şiddetle kınadığını dile getiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “İzmir’de yapılan saldırı, bir kadının hayatını kaybetmesi, Hani’de AK Parti’nin ilçe binasına yapılan saldırı. Bunları kabul etmiyoruz. Biz siyaseti böyle düşünüyoruz ve siyaset tüm provokasyonlara kapılarını kapamalıdır.”

Sözlerini, “Biraz da özeleştiride bulunalım” diyerek sürdüren CHP Lideri özetle şunları söyledi: “Gaziantep’teyiz, milli kurtuluş destanının yazıldığı yerlerden birisindeyiz. 6 bin 317 şehidin verildiği topraklardayız, güzel şeyler yapıyoruz ama neden Gaziantep’in nüfusu artıyorken bizim milletvekili sayımız artmıyor. Kabahat Gazianteplilerde mi bizde mi? Haşa, Anteplilerde böyle bir kabahat yok, bizde. Eksik varsa bizde, yanlışlık varsa bizde, ama bu tabuyu değiştireceğim. Halka hizmeti Hakk’a hizmet gibi yapacağız. Gazianteplilere sözüm var, ben sürekli birbiriyle kavga eden, birbirlerini yiyen bir örgüt istemiyorum. Kim kavga ederse kapının önüne koyacağım, kimse kusura bakmasın. Bir dönem burası CHP’nin kalesiydi. Celal Doğan gibi bir efsane vardı.”

‘İLK İŞ SİYASİ AHLAK KANUNU SEVK ETMEKTİR’

Kılıçdaroğlu, milletin takdiriyle iktidara geleceklerine inandıklarını belirterek “İktidar olduğumuzda, dostlarımızla beraber, altını çiziyorum, dostlarımızla beraber iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş TBMM’ye birinci hafta içinde siyasi ahlak kanunu sevk etmektir” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu ülkenin İçişleri Bakanı kalkar devletin televizyonunda şu açıklamayı yapar, ‘Git savcıya.’ Savcıya da gitmiş. Yav siz milleti mi kandırıyorsunuz? Bir sahtekarı korumak en büyük sahtekarlıktır. Devletin savcıları dut yemiş bülbül gibi. Bu kirlilikten Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin arındırılması lazım.”

Çalıştaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

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