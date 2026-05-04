Kim bu vicdansız! Kayıp yavru kediler mescitte ölü bulundu

İstanbul Başakşehir’de bulunan sitenin bir sakini tarafından beslenen kedinin dünyaya getirdiği 4 yavrusu tüm aramalara rağmen bulunamadı. Önceki gün akşam saatlerinde sitedeki bina girişinde mescit olarak kullanılan alandan gelen kokular üzerine kedinin sahibi buraya yöneldi. Anne kedinin sürekli miyavlaması üzerine kedi sahibi bina sakinlerinden yardım istedi. Sitenin mescit olarak kullanılan bölümünün kapısı açıldığında 4 kedi yavrusunun parçalanarak öldürüldüğü görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içeride inceleme yaptı. Kedinin sahibi olayla ilgili şikâyetçi oldu. İncelemelerin ardından site yöneticisi Şafak B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Anne kedi ise sitede kaybettiği yavrularını aramayı sürdürdü. Hem sitede hem binada güvenlik kamerası bulunmadığını belirten site sakinleri duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘KUYRUKLARINI KOPARMIŞLAR’

Bir site sakini, “Kedilerin kuyruklarını koparmışlar, derilerini kesmişler. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Hiçbirşey dikkatimizi çekmedi, kamera da yok” dedi.

Site sakini Ramazan Yıldırım ise “Telaşlı görünce ‘Ne yapıyorsunuz’ diye sordum. Dediler ki 'Mescide girmemiz lazım, kedilerimiz var.' Mescidin kapalı olduğunu söyledim. 'İçeride kedi olsa ses çıkar' dedim. Anahtarın sitenin yöneticisinde olduğunu söyledim. Bulamayınca çilingir çağırdılar. Parçalanmış bulundu. Köpek yapmış olamaz. Oraya giremez” diye konuştu.