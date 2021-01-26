Kim bu vandallar

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce 3 yıl önce yapılan Boğaçayı Rekreasyon Alanı'ndaki çocuk oyun alanında, el ele tutuşmuş 7 çocuk heykeline, geçen haftalarda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilmişti. Büyükşehir belediyesine ait Akdeniz Kent Park'ta yine benzer görüntüler yaşandı. Parkta bulunan 3 heykelin yüzleri ve parmakları kırılıp parçalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz, zarar gören heykelleri yerinde inceleyerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve heykellerin onarılacağını söyledi. Oğuz, buna benzer davranışların daha önce de yaşandığını hatırlatarak "Kent mobilyaları kente değer katan objelerdir. Antalya'nın en güzel alanlarından biri olan Akdeniz Kent Parkı'ndaki 3 heykele zarar verildi. Heykellerin özellikle yüz kısımlarına ve vücut uzuvlarına zarar verilmiş. Emniyet çerçevesinde de araştırmalar devam ediyor. Bunları yapanların en kısa sürede yakalanması hepimizin dileği” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü, heykellerin onarımı için harekete geçti. Kırılan heykellerin heykeltıraşları ile irtibata geçilerek en kısa sürede onarılacağı duyuruldu.

'PLANLI SALDIRMIŞLAR'

Parkta yürüyüşe çıkan kent sakini Teoman Şanal (60), 2013 yılında yurtiçi ve yurtdışından 13 heykeltıraş getirildiğini ve heykellerin parkın çeşitli yerlerine yerleştirildiğini söyledi. Şanal, “Her gün parkın içinden geçip heykellerle sohbet ederim. Evvelsi gün bu heykelleri kırılmış gördüm. Çok üzüldüm. Bunu heykele yapılan saldırı olarak görmemek lazım. Onun hemen ilerisindeki kadın heykelinin de yüzünü parçalamışlar, 3 ay önce de başka heykelin suratını ikiye bölmüşler. Planlı saldırmışlar. İnsanlığı geriye götürmeye çalışan bir zihniyetin ürünü. Hiçbir aykırı durumu olmayan heykelin kafasını koparan zihniyet bizlere neler yapabilir” diye konuştu.