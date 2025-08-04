Kim bu köpek katili

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Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler incelenirken, aynı kişinin bir köpeğin boğazını sıkıp derisini yüzdüğü ve hayvanı boğazından kan gelmiş halde bırakıp olay yerinden uzaklaştığı da tespit edildi. Çevredekiler tarafından yaralı halde bulunan köpek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediyesi (İBB) Veteriner Müdürlüğü ekiplerine haber verilerek tedaviye alındı. Polis bir köpeği çalan, bir köpeği öldüren ve başka bir köpeği de yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.