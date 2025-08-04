×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kim bu köpek katili

Güncelleme Tarihi:

#Köpek Katili#Hayvan İstismarı#Esenyurt
Kim bu köpek katili
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 07:00

İSTANBUL’un Esenyurt ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi tel örgüyle çevrili alana geçerek burada bulunan köpeği çaldı.

Haberin Devamı

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler incelenirken, aynı kişinin bir köpeğin boğazını sıkıp derisini yüzdüğü ve hayvanı boğazından kan gelmiş halde bırakıp olay yerinden uzaklaştığı da tespit edildi. Çevredekiler tarafından yaralı halde bulunan köpek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediyesi (İBB) Veteriner Müdürlüğü ekiplerine haber verilerek tedaviye alındı. Polis bir köpeği çalan, bir köpeği öldüren ve başka bir köpeği de yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Köpek Katili#Hayvan İstismarı#Esenyurt

BAKMADAN GEÇME!