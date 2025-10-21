Kim bu Edremit canisi

Haberin Devamı

BALIKESİR Edremit’te cezaevi firarisi Mustafa Emlik (36), cumartesi gecesi bir aracı gasp edip 19’uncu Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri (29) ve jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık’ı öldürüp, 2’si polis 7 kişiyi yaralarken, polis tarafından etkisiz hale getirilmişti. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre katliamın başlangıcında bir cinayeti daha ortaya çıkan Mustafa Emlik, ‘cinayete teşebbüs’, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘basit yaralama’, ‘birden fazla kişi ile tehdit’ gibi suçlardan yargılanıp ceza aldı. Eylül 2019’da cezaevine girdi. Daha sonra infaz yasası gereği kapalı cezaevinde geçirmeyi gereken süreyi tamamlayıp açık cezaevine geçme hakkını kazandı. Emlik, 5 yıl 9 ay 18 gün kaldığı Burhaniye T Tipi (kapalı) cezaevinden 26 Haziran 2025’te salıverildi.

İNŞAAT SATIŞ OFİSİNDE ‘GAYRİ RESMİ’ ÇALIŞIYORDU

Kanun gereği 48 saat içerisinde Çanakkale’deki açık cezaevine gidip oraya kaydını yaptırması gerekiyordu. Ancak Emlik, açık cezaevine hiç gitmeden kayıplara karıştı. Emlik açık cezaevine teslim olmayınca ‘firari’ konumuna düştü ve cezaevi müdürlüğü durumu Burhaniye Başsavcılığı’na bildirdi ve 29 Haziran itibarıyla da Mustafa Emlik hakkında arama kararı çıktı. Emlik, Burhaniye Başsavcılığı tarafından aranmaya başladı. Burhaniye’den çıktıktan sonra kayıplara karışan Mustafa Emlik aslında çok da uzağa gitmemişti. 20 kilometre uzakta, ailesinin de yaşadığı, Edremit’te bir inşaat şirketinin satış ofisinde ‘gayri resmi’ olarak işe girdi. Bir süre sonra da burada çalışan A. Can adlı kadına ilgi duymaya başladı. Ama arkadaşlık tekliflerine olumsuz cevap aldı. Ancak ısrarlı bir şekilde arkadaşlık talebi devam etti. İfadesi alınan o kadın özet olarak “Aynı yerde çalışıyorduk, bana ilgisi vardı. Kabul etmedim. Bunu bir takıntı haline getirmişti” diyerek Mustafa Emlik’in nasıl rahatsız ettiğini anlattı.

Mustafa Emlik, Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi aracının önünü keserek tabancayla öldürdü, ardından otomobilini gasp edip kaçtı.

‘CİNNET KATLİAMI’ MI GERÇEKLEŞTİRDİ

Soruşturma birimlerinin tespitine göre Emlik, Edremit’teki katliamdan kısa bir süre önce de A.Can ile görüşmüştü. Bu görüşmeden de olumsuz cevap alan Emlik’in bundan kaynaklı bir ‘cinnet’ içerisinde katliamı gerçekleştirmiş olma ihtimali üzerinde de duruluyor.

Olayın ardından Emlik’in katlettiği ve yaraladığı kişilerle herhangi bir irtibatı olup olmadığı araştırılıyordu. Hürriyet’in dün ulaştığı bilgilere göre Emlik’in ağır yaraladığı Doğan Can, arkadaşlık teklif ettiği A. Can’ın abisi. Yine ağır yaraladığı Ramazan Özbek ise A. Can’ın ağustos ayında ayrıldığı eski sevgilisi çıktı.

Emlik’in dosyasında yapılan incelemede de infaz hesaplama ve uygulamasında bir sorun olmadığı belirlendi. Uyuşturucu veya alkol etkisinde olup olmadığı da çıkacak raporlarla netleşecek.

Katil Mustafa Emlik’in markete girerek ateş edip yaraladığı işletmeci Ramazan Özbek, A.Can adlı kadının eski sevgilisi çıktı. Emlik, alışveriş için markete gelen küçük yaştaki çocuğu da hedef aldı, çocuk kaçarak kurtuldu.

İLK CİNAYETİ İŞLEDİĞİ EV

BALIKESİR Edremit İkizçay Mahallesi’ndeki apartmanın sakinleri, zemin katta oturan Olcay Özdemir’in (25) yaşadığı dairenin kırık pencere camında kan izlerini fark edip, durumu polise bildirdi. Kapıyı çilingire açtırıp içeri giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir’in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, Olcay Özdemir’in tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

ÜÇÜNCÜ KURBAN İKİ SOKAK ARKADA

Polis, Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp, 2’si polis 7 kişiyi de yaraladığı olaylar zincirinde Özdemir’in o gecenin ilk kurbanı olma ihtimalini soruşturmaya başladı. Olcay Özdemir’in evi, Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin öldürülüp otomobilinin gasp edildiği Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi’nin 2 sokak arkasındaydı.

Soruşturma sürerken, dün Özdemir’in cansız bedeni, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yapılan soruşturma sonrası ulaşılan deliller neticesinde Olcay Özdemir’in de Emlik tarafından katledildiği belirlendi. Katilin Özdemir’i öldürdükten sonra yola çıkıp katliama devam ettiği tespit edildi.

HALI SAHADA ATEŞ AÇMIŞ

Öte yandan, Emlik’in çatışmaya girmeden kısa bir süre önce de bir halı sahada maç yapan gençlere hakaretler savurduğu ve havaya ateş ettiği ortaya çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde silah seslerinin ardından gençlerin panikle sahadan dışarıya çıkmaları yer aldı.