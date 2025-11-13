Kim bu dayı... Dilovası faciasında suçluyu kayırmaktan tutuklanmıştı

Haberin Devamı

Kocaeli Dilovası’nda bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım sabahı yangın çıkmıştı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetmişti. Yaralanan 1’i ağır 7 kişi ise hastanelere kaldırılmıştı. Parfüm atölyesinin sahibi Kurtuluş Oransal, aynı gün Yalova’da, oğulları Ali Altay Oransal ve İsmail Oransal ise ertesi gün Tekirdağ’da yakalandı. Oransal kardeşlerin yurtdışına kaçış hazırlığında oldukları anlaşıldı. Onların saklanmasına ve kaçışına yardım ettikleri suçlamasıyla üç yakını daha gözaltına alındı.

Şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, ‘olası kastla öldürme’ suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ise ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

ADI UYUŞTURUCUYA KARIŞTI

Tutuklananlardan biri olan Ali Osman Akat (51), Oransal kardeşlerin dayısı. Akat’ın dikkat çeken bir geçmişi var. Akat bir süre Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanlığı yaptı. Açık kaynaklarda L’actone Holding’in başkanı olarak görülen Ali Osman Akat, pandemi döneminde bazı devlet kurumlarına sattığı dezenfektanlara dair iddialarla da gündeme gelmişti. Akat’ın adı bir uyuşturucu davasında da geçmişti. 2022’de Kolombiya’dan gelen paketler halindeki 111 kilo kokaine dair soruşturmada tutuklanan Akat, bir süre sonra serbest kaldı. Yargılama sonunda da beraat etti. Akat, Türkiye’ye bazı reklam ve film projeleri için getirdiği Hollywood yıldızı Steven Seagal’ı dolandırdığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre faciaya yol açan işyerinin sahibi Kurtuluş Oransal ise 2010’da Düzce’de bir kolonya fabrikasında işçiydi. Daha sonra usta makineci oldu. 2021 yılına gelindiğinde de Ataşehir’de ‘Raviva Kozmetik’ adıyla kendi şirketini kurdu. Önce başka firmalardan aldığı parfümleri satıyordu. Ardından kendi üretimini yaptığı bir atölye de kurdu. Daha sonra 2022’de bunu Dilovası’na taşıdı ve üretimi daha da büyüttü.

Haberin Devamı

Tutuklanan işyeri sahibi Kurtuluş Oransal ve oğulları Altay Ali Oransal ile İsmail Oransal, emniyette de savcılıkta da ifade vermedi. Sorulan sorulara ‘Susma hakkımızı kullanıyoruz’ diye cevap verdiler. Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre olaydan sonra her yerde aranan Altay Ali Oransal ve İsmail Oransal dayıları Ali Osman Akat’ın fabrikasına gitti. Buradan da onun bir çalışanı aracılığıyla Tekirdağ’daki Marmara Ereğli’sinde kiraladıkları eve giderek burada saklandılar. Plan buradan da yurtdışına kaçmaktı. Ali Osman Akat ise yeğenlerinin fabrikaya kendisinden habersiz geldiğini, aralarında husumet olduğu için onlarla görüşmeyi kabul etmediğini iddia etti. Kendi çalışanının ‘Onları götürmemi Ali Osman Akat istedi’ şeklindeki ifadelerini ise kabul etmedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Alzheimer tedavisinde yeni umut… Ünlüler kullanıyor Haberi görüntüle

BİLİRKİŞİ İSTANBUL’DAN

Faciaya ilişkin iki savcının görevlendirildiği soruşturmada yangının çıkış sebebi ve ihmaller ayrıca soruşturuluyor. Bunun için teknik bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. İstanbul’dan giden bu heyet yangına dair bütün detayları raporlayacak. Heyette yangın uzmanı ve kimyager, itfaiye amiri, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş güvenliği uzmanı var.

YARALI TANIKLAR DEHŞETİ ANLATTI

HÜRRİYET, yangın faciasından yaralı kurtulan işçilerin ifadelerine ulaştı. İfadelerin her satırı patlama dehşetinin detaylarıyla dolu. İfadelere göre patlama kimyevi maddelerin parfüm için karıştırıldığı tankerde meydana geldi. Bu tanker atölyenin tam ortasındaydı. Patlamanın ardından çıkış kapısı tarafında olanlar alevler içinde de olsa kaçmayı başarabildi. Tankerin diğer tarafında olanlar yardım çığlıkları içinde can verdi.

Haberin Devamı

‘DENETİMDEN KAÇIRDI’

Arkadaşlarıyla 2. katta olduğunu söyleyen Keriman Miskin, “Patlama sesi duydum. Arkamı dönünce alevleri gördüm. Giriş kapısına 4-5 metre mesafede olduğumuz için dışarı çıkabildik. 4 yıldır bu işletmede çalışıyorum. İşyerinde herhangi bir eğitim verilmedi. İş güvenliği uzmanı da hiç olmadı. Sigorta denetimine yalnızca bir kez gelindi. Bu denetimde de işyeri sahibi Kurtuluş Oransal yalnızca sigortası olanların kalmasını söyleyerek bizim gibi sigortası olmayan diğer tüm çalışanları evine gönderdi. Dışarı çıkan bir yangın merdiveni yoktu” dedi.

‘SİGORTAM DAHİ YOK’

Çalışırken bir iş elbisesi giymediklerini ifade eden Ayten Aras, “Evimizden geldiğimiz elbiselerimizle çalışıyoruz. 4 yıldır çalışıyorum, bir eğitim verilmedi. Sigortam da yok. Herhangi bir denetim de yapılmadı. Günlük 800 lira yevmiye ile çalışıyordum. Ay sonunda elime 17 bin lira geçiyordu” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gülhan Bendi de patlama sesini duyduktan sonra yanarak kendini zor dışarı attığını anlatırken, 5 yıldır burada çalıştığını, iş sağlığı uzmanı görmediğini söyledi.

FACİANIN SEBEBİ STATİK ELEKTRİK ÇIKTI

FACİAYA ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yangının çıkış sebebiyle ilgili ön rapor da hazırlandı. Rapora göre, etil alkol ve esans karışımı yaparak parfüm üretilen işletmede, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı anında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın çıktığı belirtildi.