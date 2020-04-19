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İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.04.2020 - 17:39,Son Güncelleme:

Kilyos'ta sokağa çıkma yasağına rağmen denize girenler oldu

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Sarıyer Kilyos'ta, Corona Virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağına aldırmayarak serinlemek için denize girenler oldu.

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  • Kilyosta sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler
  • Kilyosta sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler
  • Kilyosta sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler
  • Kilyosta sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Corona Virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkama yasağı uygulanan büyükşehirlerden biri olan İstanbul'un Kilyos ilçesinde, yasağa aldırmayarak denize girenler ve sahilde dolaşanlar oldu.

Güneşli havayı fırsat bilen iki kadının serinlemek için denize girerek yüzmeleri ile vatandaşların gruplar halinde sahilde dolaşmaları DHA kamerasınca görüntülendi.

Kilyosta sokağa çıkma yasağına rağmen denize girenler oldu

 

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