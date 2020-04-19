Kilyos'ta sokağa çıkma yasağına rağmen denize girenler oldu

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Corona Virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkama yasağı uygulanan büyükşehirlerden biri olan İstanbul'un Kilyos ilçesinde, yasağa aldırmayarak denize girenler ve sahilde dolaşanlar oldu.

Güneşli havayı fırsat bilen iki kadının serinlemek için denize girerek yüzmeleri ile vatandaşların gruplar halinde sahilde dolaşmaları DHA kamerasınca görüntülendi.