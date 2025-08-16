×
Kilosu 450 bin liradan satılıyor! Safranbolu ilçesinde ekimi başlandı

#Safranbolu#Safran#Bitkisel Üretim
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Cittaslow ağına katılarak 'sakin şehir' unvanı alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine ismini veren safranın ekimi başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül, safranın 1 kilogram satış fiyatının 450 bin TL olduğunu söyledi.

Tarihi Safranbolu'ya ismini veren mor çiçekli bitki safran, yemeklerde kullanılırken, antioksidan özellikleri sayesinde sağlık dostu olarak biliniyor. Safran ayrıca kozmetik, boya ve ilaç sanayisinde de kullanılıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve Cittaslow ağına katılarak 'sakin şehir 'unvanı alan Safranbolu'nun Gayza köyünde bulunan 15 dekarlık Safranova proje alanına safran bitkisinin soğanı dikilmeye başlandı.

'ÇOK FARKLI YER TUTMAKTA'

Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül yaptığı açıklamada, "Safranbolu'muz için önemli bir bitkisel üretim faaliyeti olan safran dikimine başladık. Yüz yıllardır bu topraklarda ilçemize ismini veren geleneksel üretim yöntemleriyle korunarak bugünlere kadar gelmiş bir bitki olduğu için ilçemiz için çok daha farklı bir yer tutmakta.

Her ne kadar safranı dikiyoruz desek de aslında biz geleneğimizi bugün yerine getirdik. Bugün itibarıyla ortalama 1 kilogram safranın satış fiyatı 450 bin TL civarında" diye konuştu.

