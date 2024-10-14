Kilosu 320 binden çiçek açtı

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Safran bitkisinin soğanı ağustos ayında dikilirken ekim ve kasım aylarında da çiçeklenmeye başlıyor.

150 ÇİÇEKTEN 1 GRAM SAFRAN

Safranbolu’da üretim yapan İsmail Yılmaz, çiçekli bir bitki olan safrandan 150- 170 tane toplandığında 1 gram safran elde ettiklerini ifade ederek, “1 gram safran, ağırlığının yüz bin katını sarı renge boyayabilir. 1 gram safrandan 80-100 litre su sarı renk olabilir. 1 gram safrandan yaklaşık 100 adet safran çayı yapılabilir. 40-50 porsiyon safranlı yemek yapılabilir. Mor yapraklardan safran reçeli ve pekmezi yapıyoruz. 1 kilogram safran 320 bin TL’ye satılıyor” dedi. m DHA