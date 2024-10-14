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Kilosu 320 binden çiçek açtı

Güncelleme Tarihi:

#Safran#Karabük#UNESCO
Kilosu 320 binden çiçek açtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 07:00

Karabük’ün UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 320 bin TL’ye satılan safran bitkisi, çiçek açmaya başladı.

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Safran bitkisinin soğanı ağustos ayında dikilirken ekim ve kasım aylarında da çiçeklenmeye başlıyor.    

150 ÇİÇEKTEN 1 GRAM SAFRAN

Safranbolu’da üretim yapan İsmail Yılmaz, çiçekli bir bitki olan safrandan 150- 170 tane toplandığında 1 gram safran elde ettiklerini ifade ederek, “1 gram safran, ağırlığının yüz bin katını sarı renge boyayabilir. 1 gram safrandan 80-100 litre su sarı renk olabilir. 1 gram safrandan yaklaşık 100 adet safran çayı yapılabilir. 40-50 porsiyon safranlı yemek yapılabilir. Mor yapraklardan safran reçeli ve pekmezi yapıyoruz. 1 kilogram safran  320 bin TL’ye satılıyor” dedi. m DHA

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#Safran#Karabük#UNESCO

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