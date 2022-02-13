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Kilometrelerce uzunlukta... Drone ile görüntülendi

#Van#Hakkari#Zap Suyu
Kilometrelerce uzunlukta... Drone ile görüntülendi

Van ve Hakkari'den başlayarak Irak'ın Musul kentindeki Dicle Nehri ile birleşen Zap Suyu'nun oluşturduğu menderesler, beyaz örtü ile birleşince güzel manzaralar oluşturdu. Kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapı dron ile görüntülendi.

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​Başkale ilçesindeki Mengene Dağı ve İran sınırındaki Haravil Dağı yamaçlarından inen sular ile Hakkari'den gelen akarsuların birleşmesiyle oluşan, Türkiye sınırları içerisinde 426 kilometre uzunluğa sahip Zap Suyu, Irak topraklarında önce güneydoğu, sonra güneybatı yönünde akarak Musul'un 40 kilometre güneyindeki Dicle Nehri ile birleşiyor.

Kilometrelerce uzunlukta... Drone ile görüntülendi

Birçok türküye de konu olan Zap Suyu’nun oluşturduğu menderesler, kar yağışı ile birleşince güzel manzaralar oluşturdu. Mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı dron kamerası ile kaydedildi.

Kilometrelerce uzunlukta... Drone ile görüntülendi

 

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#Van#Hakkari#Zap Suyu

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