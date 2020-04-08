Kilometrelerce uzanan araç kuyruğu havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde, yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de kentin giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından sadece nakliye, gıda ve şehirlerarası taşımacılık yapan tır ve kamyonlara geçiş izni verildi. Diğer yandan özel araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapmaya kalkan bazı sürücüler ise kente alınmayarak geri gönderildi.

"Kilometrelerce araç kuyruğu"

Polis, Jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri tarafından uygulama noktasında tek tek durdurarak ateşleri ölçülen ve asayiş uygulaması yapılan sürücüler, uzun kuyruklar oluşturdu. Araç yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 3 kilometre uzunluğa erişen kuyruk, havadan görüntülendi.

Öte yandan araçlarda sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara ise rastlanmadı.