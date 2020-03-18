Kilometrelerce uzaktan gelip defalarca bıçaklamıştı! Kan donduran detaylar...

Sivas’ta yaşayan ve eşiyle aralarında anlaşmazlık bulunan 20 yaşındaki Süheyla Katar, ailesinin Kartal’daki evine yerleşti. Eşinin peşinden İstanbul’a gelen Mehmet Katar (26) 19 Aralık 2019 tarihinde, kendisinde boşanmak isteyen Süheyla Katar’ı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Süheyla Katar ile Mehmet Katar'ın 3 yıllık evli olduğu, bir çocuklarının bulunduğu ve Sivas ilinde ikamet ettikleri anlatıldı.

Eşiyle aralarında anlaşmazlık bulunan mağdur Süheyla Katar’ın 2019 yılı Ağustos ayında İstanbul Kartal'da bulunan ailesinin yanına geldiği, Mehmet Katar’ın da 16 Aralık 2019 tarihinde Sivas'tan İstanbul'a gelerek mağduru aradığı ve mağdurla görüştüğü belirtildi. Süheyla Katar'ın, eşi Mehmet Katar’dan boşanmak istemesine rağmen şüphelinin boşanmayı kabul etmediği, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı kaydedildi.

EŞİNİN PEŞİNDEN İSTANBUL’A GELMİŞ

Mehmet Katar'ın 19 Aralık 2019 tarihinde mağdurun ailesinin evine geldiği, şüphelinin mağdura yine boşanma konusunu sorduğu, mağdurun boşanmak istediğini söylemesi üzerine şüphelinin evden ayrıldığı ve yakında bulunan bir iş yerine giderek bıçak satın aldığı anlatıldı. Şüphelinin bıçağı satın aldıktan sonra mağdurun ailesinin evine gittiği, eşine "madem benden ayrılmak istiyorsun hediyelerimi, sana aldığım takıları geri ver" dediği, mağdurun vermek istememesi üzerine tarafların tartıştıkları, tarafların boşanma davası işlemlerini başlatmak için adliyeye gitmeye karar verdikleri ve birlikte ikametten çıktıkları belirtildi.

“BU DA BENDEN SANA İZ KALSIN” DİYEREK YÜZÜNÜ BIÇAKLAMIŞ

Apartmanın merdiven boşluğuna geldikleri sırada Mehmet Katar'ın eşi Süheyla Katar’ın saçlarından tutarak, vücudunun çeşitli yerlerinden 10’dan fazla kez bıçakladığı, mağdurun yere yığıldığı, bu kez yerdeki mağdurun yüzünü çevirerek "al bu da benden sana iz kalsın" diyerek elindeki bıçakla mağdurun yüzünü kestiği vurgulandı. Genç kadınının aldığı bıçak darbeleriyle ağır bir şekilde yaralandığı aktarıldı.

“ŞÜPHELİ, SUÇU PLANLADI”

Adli Tıp Raporu’na göre yaralanmanın hayati tehlikeye neden olduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelinin işlemeyi düşündüğü suçu planladığı, mağduru birçok kez bıçaklamasına rağmen mağdurun yüzünü çevirerek bıçakla kestiği belirtildi.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Mehmet Katar’ın “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.