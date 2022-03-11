Kilometrelerce kuyruk oluştu! TIR kaza yaptı, Bursa-İzmir karayolu felç oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara genelinde yaptığı kar yağışı uyarısı devam ederken; Bursa'da dün geceden bu yana etkili olan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Bursa ve ilçelerinde 112 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme ve tuzlama ekipleri kısa sürede kapanan köy yollarını açtı.

Şiddetini arttıran kar yağışı sonrası kazalar yaşandı. Bursa-İzmir karayolu 40. kilometrede 16 ZB 098 plakalı tır aynı yönde seyreden 06 PTH 64 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 16 ZB 098 plakalı tır, ters dönerek yol kenarındaki refüje düştü. Kaza sonrası Bursa-İzmir karayolu ulaşıma kapandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline polis, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüleri ayakta tedavi etti. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrası kaza yerine vinç çağırarak kaza yaparak ters dönen tırı kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Uzun araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi. Vinç yardımıyla kaldırılan tır otoparka çekilirken kapanan Bursa-İzmir karayolu yaklaşık 2 saatin ardından tekrar araç trafiğine açıldı. Belediye ve karayollarına bağlı ekiplerin ise ana arterler, köy yolları ve tali yollardaki küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

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Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürerken, yetkililer vatandaşları karda lastiksiz ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.