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Kilometrelerce araç kuyruğu: 43 ilin geçiş noktasında yoğunluk

#Ramazan Bayramı#Kırıkkale#Trafik

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkarken, 'kilit kavşak' olarak bilinen 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de araç yoğunluğu oluştu. Özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolunun kent girişi bölgesinde sabah saatlerinden itibaren araç yoğunluğu arttı. Öğle saatlerine doğru yoğunluk daha da artarken uzun araç kuyrukları oluştu.

Kilometrelerce araç kuyruğu: 43 ilin geçiş noktasında yoğunluk

Yolda zaman zaman kazalar da meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için kara yolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı.

Öte yandan güzergahta denetim yapan trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. 

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#Ramazan Bayramı#Kırıkkale#Trafik

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