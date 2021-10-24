Kilometre oyununa savcı yanıtı! 'Hatalısın... SMS ile sorsaydın'

Haberin Devamı

Ali Orak isimli vatandaş, ünlü bir araç sitesinde, 2017 model, 52 bin km’de olduğu belirtilen bir otomobili 117 bin TL karşılığında satın aldı. Orak, aracın herhangi bir kazası olup olmadığına ilişkin Tramer sorgusunu yaptı. Ancak aracın kilometre sorgusunu yapmadı. Orak’a aracı alırken yedek anahtar ve yedek lastiklerin ertesi gün verileceği söylendi. Ancak yedek anahtar ve yedek lastiklerin teslimi yapılmadı. Orak bütün aramalarına rağmen aracı satan Ahmet isimli kişi ile D.Ö.’ye ulaşamadı. Bunun üzerine şüphelenen Orak, aldığı aracı yetkili servise götürdü. Yetkili serviste, söz konusu aracın km’sinin düşürüldüğü bilgisi verildi. Orak, bunun üzerine avukatı Çağatay Çakır aracılığıyla “dolandırıldığı” iddiasıyla şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Orak’ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada ise savcılık ilginç bir karara imza attı. Savcılık, iki şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi. 21 Nisan tarihli kararda, müştekinin satın aldığı araçla ilgili olarak her türlü araştırmayı yapabileceği belirtilerek şöyle denildi:

Haberin Devamı

‘ARAŞTIRABİLİRDİN’

“Aracın muayeneye getirildiği tarihlerdeki kilometre bilgilerini bir SMS ile öğrenebileceği, dosyada mevcut TÜVTÜRK kayıtlarında devir-tescil işlemlerinden önceki muayene raporunda aracın kilometre bilgisinin 187 bin 588 olduğunun yer aldığı, müştekinin basit araştırma ile satın alacağı araç hakkındaki ayrıntılı bilgi edinebilmesine imkân veren bu araştırmayı yapmadığı, dolayısıyla müştekinin denetleme imkânının tamamen ortadan kaldırılmamış olduğu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın hukuki ihtilaf niteliğinde olduğu, konu ile ilgili olarak müştekinin hukuk mahkemelerine dava açabileceği anlaşılmakla şüpheliler hakkında yüklenen suçtan kamu adına Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına (KYOK) karar verildi.”

Orak, karara Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde itiraz etti. İtiraz başvurusunda, savcılığın verdiği kararın kabulünün mümkün olmadığı belirtilerek, “Herkes gibi SMS ile Tramer sorgusu yaptım. Akabinde araç denildiği gibi olduğu için taraflara güvenerek aracı almaya karar verdim. Daha önce araç alış satış tecrübem olmadığı için bir tüketici olarak alabileceğim tüm önlemleri aldım ve bu aracı satın aldım. Ancak daha önce hayatımda hiç km düşürülmüş araç görmediğim, araç alım satım ticareti yapmadığım ve şu zamana kadar seneler sonra almış olduğum ikinci arabam olması sebebiyle, SMS ile km sorgusu yapmayı KYOK kararından sonra öğrendim” denildi.

İRADEM SAKATLANDI

Haberin Devamı

İtiraz başvurusunun devamında şu ifadelere yer verildi: “Görüleceği üzere taraflar basit bir inceleme ile ve herkesin bildiği yöntemlerle öğrenilmeyecek şekilde irademi sakatlayarak km’si düşürtülmüş aracı tarafıma satarak beni dolandırmışlardır. Şüphelilerin araçta teknik isteyen bir değişikliği herkesin bildiği bir öğrenme yöntemiyle öğrenilmeyecek şekilde gizleyerek, haksız menfaat elde etmesine karşın KYOK kararı verilmesi hukuka aykırıdır. Normal bir tüketicinin almış olduğu tüm tedbirlere karşın öğrenilmesi güç bir değişikliğin tarafımdan gizlenerek, kötü niyetli olarak haksız menfaat elde eden kişiler hakkında KYOK kararı verilmesi hukuka ve yasaya aykırı olup, KYOK kararının kaldırılmasını talep ederim.”