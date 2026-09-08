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Kilolarca altınla düğün yapmıştı; Vanlı Kara Haydar gece baskınıyla gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Vanlı Kara Haydar#Çağla Öz#Mehmet Fatih Tançalan
Fatih Murat Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 10:04

Düğününde geline takılan kilolarca altınla gündem olan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, TCK 301 soruşturması kapsamında Van Muradiye'de gözaltına alındı. 25 suç kaydı bulunan şüphelinin altınları için MASAK incelemesi talep edildi.

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Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan, hafta sonu Van'da evlendi. Düğünde geline tacından tırnağına kadar altın takılması dikkat çekti.

Kilolarca altınla düğün yapmıştı; Vanlı Kara Haydar gece baskınıyla gözaltına alındı

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Düğünün ardından Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kilolarca altınla düğün yapmıştı; Vanlı Kara Haydar gece baskınıyla gözaltına alındı

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GECE BASKINIYLA GÖZALTI

Tançalan, gece saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Kilolarca altınla düğün yapmıştı; Vanlı Kara Haydar gece baskınıyla gözaltına alındı

ALTINLARIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için MASAK'ın harekete geçtiği iddia edildi. Başsavcılık tarafından MASAK incelemesi talep edildi.

Kilolarca altınla düğün yapmıştı; Vanlı Kara Haydar gece baskınıyla gözaltına alındı

25 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Tançalan'ın 25 suç kaydının bulunduğu da tespit edildi.

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#Vanlı Kara Haydar#Çağla Öz#Mehmet Fatih Tançalan

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