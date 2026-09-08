Kilolarca altınla düğün yapmıştı; Vanlı Kara Haydar gece baskınıyla gözaltına alındı

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Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan, hafta sonu Van'da evlendi. Düğünde geline tacından tırnağına kadar altın takılması dikkat çekti.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Düğünün ardından Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.
GECE BASKINIYLA GÖZALTI
Tançalan, gece saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
ALTINLARIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR
Düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için MASAK'ın harekete geçtiği iddia edildi. Başsavcılık tarafından MASAK incelemesi talep edildi.
25 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Tançalan'ın 25 suç kaydının bulunduğu da tespit edildi.