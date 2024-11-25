"Kilo vereceğim derken ölüyordum" diyen Demet Akalın o zor günlerini Kanal D Haber'e anlattı

Haberin Devamı

Demet Akalın, 10 kilo vermesinin ardından fit görüntüsüyle gündem olmuştu. Nisan ayında operasyon yaptıran ve yağ aldırdığını söyleyen ünlü şarkıcıdan bu kez de 'zayıflama iğnesi' itirafı geldi.

Bir Instagram kullanıcısının “Yıllardır spor yapan Ebru Şallı da bu kadar kas yok. Helal olsun. İki ayda kas yaptı, ey para nelere kadirsin” yorumuna cevap yazan başarılı şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Yok aşkım 2 hafta yemek yiyemedim kusmaktan. Zayıflama iğnesi oldum, sus, ölümlerden döndüm. Bir daha tövbe!"

"BENDEN HEPSİNİ GÖTÜRDÜ"

Demet Akalın zor günlerini Kanal D Haber'e anlattı. Akalın şunları söyledi:

"Halsizlik, kusma...Vücudumdan tuzu aldı, suyu aldı. Söktü benden hepsini götürdü. Son 10 gündür toparlamaya başladım. Yemeği normal düzene soktum. Doktorunuzu danışmadan bu işlere girmeyin tehlikeliymiş"

Haberin Devamı

UZMAN İSİM UYARDI

Doç. Dr. Hakan Çevik ise uyarılarda bulundu. Çevik şunları söyledi:

"Kesinlikle basit bir semptomdan çok ciddi ölüme kadar gidebilecek oranda yan etkileri mevcut. Baş ağrısından uyuşmalardan karaciğer organ yetmezliğine kadar gidebilecek ölüm tehlikeleri söz konusu olabilir. Şuramda yağım fazla deyip kullanabileceğiniz ilaçlar değil. Kesinlikle uzman hekimler tarafından öngörülüp kullanılması gereken ilaçlar."