Kilitli kapılar ardında özgürlük mücadelesi

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İstanbul’da yaşayan Yasemin A. ile Youssef A. 10 yıl önce Mısır’da evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün 7 yaşında olan bir kız çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre Youssef A., evlendikleri günden itibaren eşi Yasemin A.’ya duygusal, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. Youssef A., kafası her estiğinde, canı sıkıldığında, yemeği beğenmediğinde, televizyonun sesi biraz yüksek olduğunda ve çocuk ağladığında eşi Yasemin A.’ya şiddet uyguluyordu. Eşini eve kilitleyen, pencereleri açılmasın diye çivileyen, kıskançlık krizlerine girerek bütün camları yıldızlı kağıt ile kaplayan Youssef A., Yasemin A.’nın elindeki her şeyi alarak eve hapsetti. Hamilelik döneminde dahi eşine şiddet uygulayan Youssef A., genç kadını nefessiz kalıncaya kadar darp etti.

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‘EVDE 10 GÜN HAPİS’

Yasemin A., avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Yasemin A.’nın avukatı, dava dilekçesinde özetle şunlara yer verdi: “Uzun süre Mısır’da yaşayan müvekkil, boşanmayı oradayken çok istemiştir ancak Mısır’da İslami şeriat hukuku uygulandığı için ayrılamamıştır. Müvekkil ile eşi bir süre sonra Türkiye’ye göç etmiştir, şiddet artarak devam etmiştir. Müvekkili vitrin camına fırlatan Youssef A., camın kırılmasıyla yaralanmasına sebep olmuştur. Eli kesilen müvekkil, hastaneye götürülmemiş, 10 gün boyunca o halde eve hapsedilmiştir.”

Dilekçenin devamında Yasemin A.’nın şiddetten kurtulmak için çocuğunu yanına alarak ailesinin evine kaçtığı anlatılarak, “Ancak Youssef A., müvekkil işteyken çocuğun psikolojisini hiçe sayıp eve götürmüştür. Kızını göstermemekle tehdit edince müvekkil evine geri dönmek zorunda kalmıştır. Uğradığı şiddet katlanarak artmıştır. Son olarak öldürmekle ve paramparça etmekle tehdit eden Youssef A. yüzünden müvekkilin can güvenliği tehlikededir. Tarafların boşanmalarına ve çocuğun velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca Youssef A.’nın müvekkile 200 bin lira tazminat ile aylık 20 bin lira nafaka ödemesini istiyoruz” denildi.