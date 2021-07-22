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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 22.07.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Kilitli kaldığı dairenin balkonundan alt kata iniyordu... Dilek'ten acı haber

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Kilitli kaldığı dairenin balkonundan alt kata iniyordu... Dilek'ten acı haber

Bursa'da ağabeyinin kapısını kilitleyip çıktığı 3’üncü kattaki evde mahsur kalan Dilek Yıldız (15), balkondan alt kata inerken sarktığı ipin kopması sonucu beton zemine düşüp yaşamını yitirdi.

Olay, geçen hafta pazar günü saat 12.00 sıralarında Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Aile apartmanının 3’üncü katında babaannesiyle kalan Dilek Yıldız, ağabeyinin kilitleyip çıktığı kapıdan çıkamayınca iple bir alt katın balkonuna inmek istedi. Yıldız’ın balkon demirine bağladığı ip, inerken koptu. Beton zemine düşen Yıldız, yaralandı.

Kilitli kaldığı dairenin balkonundan alt kata iniyordu... Dilekten acı haber

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dilek Yıldız, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldız, dün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Dilek Yıldız’ın cenazesi, Hasköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kilitli kaldığı dairenin balkonundan alt kata iniyordu... Dilekten acı haber

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