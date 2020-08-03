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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2020 - 19:08,Son Güncelleme:

'Kilit Kavşak' kilitlendi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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'Kilit Kavşak' kilitlendi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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Kırıkkale'deki 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak isimlendirilen yol, Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşların dönüşe başlaması ile kilitlendi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu yolda polis ekipleri görev yapıyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirenler ve tatile gidenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kara yollarında trafiğin aksamaması için çaba gösteren ekipler, yol üzerinde bulunan geçiş bölgelerini trafiğe kapattı. Ana arterlerde bulunan ışıklar sürekli kontrollü yanmaya başladı. Ancak buna rağmen 'kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan yoğunluğun gece saatlerinde kadar sürmesi bekleniyor.

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