'Kilit Kavşak' kilitlendi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bayram tatilini memleketlerinde geçirenler ve tatile gidenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kara yollarında trafiğin aksamaması için çaba gösteren ekipler, yol üzerinde bulunan geçiş bölgelerini trafiğe kapattı. Ana arterlerde bulunan ışıklar sürekli kontrollü yanmaya başladı. Ancak buna rağmen 'kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan yoğunluğun gece saatlerinde kadar sürmesi bekleniyor.