Kilit isim gözaltına alındı... Suikast emri yurtdışından

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem, önceki gün İstanbul Zincirlikuyu’da uğradığı Kalaşnikoflu saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

GÖZALTI SAYISI 13

Cinayetin ardından 2’si 18 yaşından küçük 6 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan silahlar (2 Kalaşnikof tüfek ve 2 tabanca), kar maskesi ve eldiven gibi eşyalar da ele geçirildi. Savcılık, olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda olayla bağlantılı olan 7 şüpheliyi daha tespit etti. Şüpheliler H.Ö., Y.K., M.B., D.Y., E.K., F.E., S.A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Toplam şüpheli sayısı 13 oldu.

ÇETELER SAVAŞI

Soruşturmada suikastın perde arkası da netleşmeye başladı. Olayın, İstanbul merkezli organize suç yapılanmaları arasındaki bir hesaplaşmadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Suikastın planlama aşamasından infaz anına kadar her adımında rol oynayan şüpheli Sidar Ö. de dün sabah düzenlenen operasyonla yakalananlar arasında. Elde edilen bilgilere göre cinayet emri, yurtdışında bulunan Daltonlar suç örgütünün yöneticileri tarafından verildi. Bu talimat, İstanbul’daki örgüt üyesi Sidar Ö.’ye iletildi. Sidar Ö.’nün saldırı planını ‘organizatör’ olarak önce eylem tasarısının hazırlandığı bir ekibe aktardığı, ardından da saldırıyı fiilen gerçekleştirecek kişilere ilettiği belirlendi. Şüphelinin suikast planı tamamlanana kadar tüm süreçte aktif rol aldığı anlaşıldı.

ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

İstihbarat Şube ekipleri, saldırıdan iki saat sonra yaptıkları analizle şüphelilerden birinin olay öncesinde bölgede alışveriş yaptığını tespit etti. Bu detay üzerinden iz süren ekipler, diğer şüphelilerin kimliklerine de ulaştı. Hızla harekete geçen polis ve jandarma, koordineli çalışmayla saldırıyı gerçekleştiren beş kişiyle birlikte olay sonrası kaçışta kullanılan aracın sürücüsünü Arnavutköy’de yakaladı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınnların arasında saldırı öncesi keşif yapan ve Öktem’in ofisindeki tüm hareketleri tetikçilere aktaran bir gözcü de bulunuyor.

HESAPLAŞMA KURBANI MI

Öldürülen Avukat Serdar Öktem’in “Max” lakabıyla bilinen ve Şirinler olarak anılan suç örgütü lideri Sabri Şirin’in uzun yıllar avukatlığını yaptığı, sonrasında ise ‘Casperlar’ adlı grupla da yakın olduğu belirlendi. Öktem’in iki yapı arasında yaşanan çıkar çatışmasının bir süredir büyümesi sonucu suikasta uğradığı öne sürüldü. Cinayetin, kentteki suç örgütleri arasındaki güç mücadelesinin sonucu olduğu değerlendiriliyor.

‘DALTONLAR’A KARŞI KORUMA İSTEMİŞ

Avukat Serdar Öktem’in 15 Ağustos 2025 tarihinde, Daltonlar suç örgütünün kendisine saldıracağını Emniyet’e bildirdiği ve koruma talebinde bulunduğu, bunun üzerine tahkikat başlatıldığı ortaya çıktı. Suikastın hemen ardından Daltonlar üyeleri sosyal medyada hesaplarından paylaşım yaptı.

‘İNTİKAMIN ALINDI’

Paylaşımın birinde, “Bizim intikamlarımız ağır aslanım sen rahat uyu, alındı intikamın”, diğerinde ise “Bitti diyenlere duyurulur, her şey yeni başlıyor” mesajları paylaşıldı.

ÖLÜMCÜL ATEŞ

Avukat Serdar Öktem için Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan otopsi raporu da ortaya çıktı. Rapora göre Öktem’in vücudunda en az 4 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası tespit edildiği, bunların kafa, omuz ve sol kol bölgelerine isabet ettiği kaydedildi. Bu yaralanmaların her birinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.