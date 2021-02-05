Kilis’teki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'torbacı' olarak tanımlanan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerin Kilis ve Gaziantep'teki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda; 9 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda uyuşturucu madde ile 1 tabanca ele geçirildi.



Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; L.A., C.A., M.H., Ş.D., M.Y., M.Ş.A., M.D. ve M.V. tutuklanırken, M.B ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.