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Kilis’te zincirleme kaza: 1'i polis, 4’ü jandarma, 8 yaralı

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#Kilis#Trafik#Kaza
Kilis’te zincirleme kaza: 1i polis, 4’ü jandarma, 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 11:43

KİLİS'te zırhlı araç ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, aralarında 4 jandarma ve 1 polis memurunun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Kilis- Hatay kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. İhsan A. yönetimindeki 79 EB 174 plakalı otomobil, menfez kontrolü yapan personeli taşıyan polis memuru M.A.A. idaresindeki 79 A 3884 plakalı zırhlı araca çarptı. Savrulan otomobile, arkadan gelen ve içerisinde jandarma personelinin bulunduğu Ö.K. kontrolündeki 80 EN 635 plakalı otomobil çarptı. Kazada, İlhan E. ile yanındaki 2 kişi, zırhlı aracın sürücüsü polis memuru M.M.A. ve 4 jandarma personeli yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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#Kilis#Trafik#Kaza

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