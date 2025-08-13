Kilis'te yoldan geçenler için ekti! Ücretsiz herkes alabiliyor

Güncelleme Tarihi:
Kilis'in Elbeyli ilçesinde yaşayan Suriye asıllı Türkmen çiftçi Latif Latif, yol kenarına ektiği karpuzları yoldan geçen vatandaşların ücretsiz alabileceğini belirtti. Latif, vatandaşların memnuniyetini görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, karpuzların hayır ve bereket getirdiğini ifade etti.
Tarla kenarına ektiği karpuzları yoldan geçen vatandaşlara ücretsiz ikram eden Latif Latif, "Annemin, babamın hayrına bir tane yesinler, bana on tane gelir. Hayır ve bereket çok oluyor, sezon boyunca karpuz hiç eksilmedi. Vatandaşlar çok memnun, hepsi teşekkür ediyor. Tarlanın bin metre boyunca karpuz ektim, arkası ev için, yol kenarındakiler de yoldan geçenler için" diye konuştu.