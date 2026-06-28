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Kilis’te yol verme kavgasında kan gövdeyi götürdü: 1 ölü, 12 yaralı

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#Ferid Gügercin#Yol Verme Kavgası#Kilis
Kilis’te yol verme kavgasında kan gövdeyi götürdü: 1 ölü, 12 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 17:37

Musabeyli ilçesinde iki grup arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Ferid Gügercin (28) hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çınar köyünde meydana geldi. İki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ferid Gügercin bıçakla, 12 kişi de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferid Gügercin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Gügercin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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#Ferid Gügercin#Yol Verme Kavgası#Kilis

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