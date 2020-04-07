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Gündem
KİLİS (İHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 10:01,Son Güncelleme:/

Kilis'te yoğun sis etkili oldu

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Kilis'te yoğun sis etkili oldu
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Kilis’te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30-40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis nedeniyle sis farlarını yakarak seyretti. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Önüpınar, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis -Elbeyli karayollarında sis etkili oldu.

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