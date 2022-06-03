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Kilis'te yangın faciası! 2 çocuktan acı haber

#Kilis#Yangın#Çocuk Ölümü

Kilis'te, bir evde çıkan yangında Nur El Abo (5) ile ağabeyi Mustafa El Abo (7) yaşamını yitirdi, 2 kardeş ise yaralandı.

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Aşit Mahallesi’nde 5 katlı apartmanın 2’nci katında Suriyeli ailenin yaşadığı evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Anne ve babaları dışarıda olan 4 çocuk, alevlerin arasında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, kardeşlerden 2'sini yaralı kurtardı. Yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kiliste yangın faciası 2 çocuktan acı haber

İKİ KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangının söndürülmesinin ardından içeride inceleme yapan ekipler, Nur El Abo (5) ile ağabeyi Mustafa El Abo'nun (7) cansız bedenlerine ulaştı. Kardeşlerin cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kiliste yangın faciası 2 çocuktan acı haber

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Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kiliste yangın faciası 2 çocuktan acı haber

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