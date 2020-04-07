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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 12:51,Son Güncelleme:/

Kilis'te uyuşturucuya 4 tutuklama

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Kilis'te uyuşturucuya 4 tutuklama
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KİLİS'te, polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine, iki farklı operasyon düzenledi. Durdurulan iki araçta, yapılan aramalarda 91 kilo 480 gram esrar ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.İ., A.S., Z.M. ve H.H. tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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