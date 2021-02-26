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Gündem
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Kilis’te, uyuşturucu operesyonu: 5 gözaltı

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Kilis’te, uyuşturucu operesyonu: 5 gözaltı
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KİLİS'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kilo 205 gram metamfetamin ile 11 bin 937 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şıh Mehmet Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 kilo 205 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kent merkezinde Suriye uyruklu A.N. ve M.A.H. ise yanlarındaki çantada 11 bin 937 uyuşturucu hap ile yakalanarak gözaltına alındı.

 

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