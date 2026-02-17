Kilis'te satışa çıktı, bir vatandaş sevinçten çiğ çiğ yedi

Haberin Devamı

Kilis'te hamsi yeniden tezgahlarda yerini aldı. Bazı vatandaşlar sevinçten hamsiyi çiğ çiğ yedi. Kilis'te 15 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, Ramazan ayının bereketiyle birlikte tezgahların da şenlendiğini söyledi.

Hamsinin bol gelmeye devam ettiğini belirten Aygün, "11 ayın sultanı Ramazan'la birlikte tezgahlarımız şenlendi. Hamsimiz maşallah gelmeye devam ediyor. Kilis kebap yeri olarak bilinir ama artık balık kültürü de oluştu diyebiliriz. Kırmızı et ve tavuğa göre balığa da ciddi ilgi var" dedi.

Haberin Devamı

Balığın sağlık açısından önemine dikkat çeken Aygün, özellikle hamsi ve sardalyanın omega-3 bakımından zengin olduğunu ifade ederek, "Doktorlar en ufak bir rahatsızlıkta balık yağı öneriyor. Vatandaşın balık yağı almasına gerek yok, burada orijinal balık var. Balığın kendi yağı zaten yeterli. Özellikle hamsi ve sardalya omega-3 bakımından en yüksek balıklarımız. Hamsi denizin kuru fasulyesidir" şeklinde konuştu.

Haftada üç gün balık yemeye gelen bir müşterisinin olduğunu anlatan Aygün, "Bir gün yemediğinde kendini yorgun hissettiğini söylüyor. Yediği zaman ‘iyi oluyorum' diyor. Omega-3, demir eksikliği gibi birçok konuda faydası var" ifadelerini kullandı.

"HAMSİYİ ÇOK SEVERİM"

Hamsiyi çiğ tüketen Burak Yatmaz ise hamsiyi çok sevdiğini belirterek, "Hamsiyi çok severim, çiğ çiğ de yerim. Balık vitamindir, şifadır" diye konuştu. Vatandaşlar da hamsinin lezzetli bir balık olduğunu belirterek tezgahlara olan ilginin arttığını ifade etti.

Haberin Devamı