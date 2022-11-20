Kilis'te roketli terör saldırısı! 8 yaralı

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Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tay Rıfat bölgesinden akşam saatlerinde ateşlenen çok namlulu roketatar, Öncüpınar Sınır Kapısı yanında bulunan polis özel harekat yerleşkesine düştü. Meydana gelen patlamada şarapnel parçaları bölgede bulunan 1 asker ile 7 polise isabet etti. Yaralanan güvenlik güçleri bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından sınır hattında güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırının yapıldığı bölge sınırda konuşlu birlikler ve Suriye'deki üs bölgesinde bulunan askerler tarafından obüs ve çok namlulu roket atarlarla ateş altına alındı.

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İÇİŞLERİ'NDE AÇIKLAMA



İçişleri Bakanlığı'ndan saldırı ile ilgili yapılan açıklamada,"Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu polis özel harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden çok namlulu roketatar saldırısı düzenlenmiş; saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personellerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz" denildi.

