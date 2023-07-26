Kilis'te polis memuru tartıştığı komşusu Hamdi Öten'i silahla vurarak öldürdü

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Olay, sabah saatlerinde Yaşar Aktürk Mahallesi'nde meydana geldi. Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mahmut Y. ile komşusu Hamdi Öten arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Mahmut Y., üzerinde taşıdığı tabancasıyla Öten'e ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Öten yere yığılırken, silah sesini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Öten, kurtarılamadı. Mahmut Y. ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Hamdi Öten...

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.