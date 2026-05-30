Kilis’te pikap ile otomobil çarpıştı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 15:10

Kilis'te pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kilis merkeze bağlı Deliosman köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, S.Ö. yönetimindeki 01 EUS 33 plakalı otomobil ile N.G. idaresindeki 31 BBZ 421 plakalı pikap çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAKMADAN GEÇME!